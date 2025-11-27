Recibió balazo en la espalda: Figura del vóleibol sobrevivió de milagro a brutal asalto en Brasil - Chilevisión

Una angustia situación vivió una voleibolista brasileña, luego de sobrevivir de milagro a un violento asalto el pasado domingo en Río de Janeiro.

Se trata de Júlia Rocha Marques de Azevedo, quien recibió un balazo en la espalda mientras se trasladaba en su auto junto a su padre.

De acuerdo a medios locales, los delincuentes ejecutaron al menos tres tiros hacia la jugadora del Tijuca Tenis Clube, donde uno de ellos la alcanzó.

El angustiante relato de voleibolista asaltada en Brasil

A través de sus redes sociales, Júlia Rocha dio detalles de lo ocurrido y aseguró: "Volví a nacer", revelando que la bala pasando a solamente un milímetro de su columna.

"Gracias a Dios no me golpeó la médula, pasó a 1 mm de mi columna y no perforó ningún órgano, pasando a menos de 1 cm de mi vejiga, pero salió sin causar daños mayores. Mi historia podría haber sido diferente. Literalmente he nacido de nuevo", señaló.

En su reflexión, la atleta e influencer remarcó que "es imposible no sentir una profunda tristeza por la violencia que vivimos. No puedes normalizar, y mucho menos proteger, a aquellos que eligen hacer el mal".

A modo de homenaje, el plantel de su actual club mostró un lienzo en su última presentación por la Superliga brasileña, duelo a que la joven de 28 años acudió en silla de ruedas.

El hecho ocurrido en el Barrio de Tijuca está siendo investigado por las autoridades locales, aunque hasta el momento no hay detenidos.