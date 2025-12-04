Se define el emocionante campeonato de Fórmula 1: ¿Qué necesita cada piloto para gritar campeón? - Chilevisión

Este domingo se disputará el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 donde se definirá al campeón del Mundial de pilotos.

Tres son los candidatos: Los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, además de Max Verstappen, tetracampeón y quien busca su quinta consagración consecutiva.

La primera opción de gritar campeón la tiene Norris, ya que depende de sí mismo, a diferencia de sus rivales que deben ganar la carrera y esperar que el británico quede del cuarto o sexto puesto hacia atrás.

Esto se debe a que Norris (408) tiene una ventaja de 12 puntos a Verstappen (396) y 16 a su compañero de equipo (392).

¿Qué necesitan los tres candidatos para salir campeón?

Lando Norris: Solo necesita terminar en podio, es decir, entre los tres primeros de la carrera.

Max Verstappen: Ganar y que Norris termine cuarto o peor.

Oscar Piastri: Ganar y que Norris termine sexto o peor.

¿Cuándo es el Gran Premio de Abu Dabi?

La carrera se disputará este domingo 7 de diciembre, a las 10:00 horas de nuestro país.