Se define el emocionante campeonato de Fórmula 1: ¿Qué necesita cada piloto para gritar campeón? - Chilevisión

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri buscan quedarse con el Mundial de pilotos 2025 de la F1.
Jueves 4 de diciembre de 2025 | 17:22
Este domingo se disputará el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 donde se definirá al campeón del Mundial de pilotos.
Tres son los candidatos: Los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, además de Max Verstappen, tetracampeón y quien busca su quinta consagración consecutiva.
La primera opción de gritar campeón la tiene Norris, ya que depende de sí mismo, a diferencia de sus rivales que deben ganar la carrera y esperar que el británico quede del cuarto o sexto puesto hacia atrás.
Esto se debe a que Norris (408) tiene una ventaja de 12 puntos a Verstappen (396) y 16 a su compañero de equipo (392).
La carrera se disputará este domingo 7 de diciembre, a las 10:00 horas de nuestro país.