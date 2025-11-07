Oficial: Esta será la escudería en que Franco Colapinto correrá en la Fórmula 1 el 2026 - Chilevisión

Franco Colapinto tiene casa para la temporada 2026 de la Fórmula Uno. El piloto argentino fue ratificado en Alpine, misma escudería en la que está corriendo actualmente.

A través de sus redes sociales, los franceses anunciaron que el trasandino se queda y que será uno de los titulares el próximo año.

"Vamos nene. Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos 2026, trayendo mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de la regulación", señalaron.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El anuncio se hizo en la previa del Gran Premio de Sao Paulo, Brasil, lo que fue destacado por el joven de 22 años.

"Estoy muy agradecido a Flavio (Briatore) y a todo el equipo por confiar en mí. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a correr con este equipo en 2026", comentó.

El oriundo de Pilar seguirá junto al francés Pierre Gasly, el otro titular al que calificó como como "un compañero genial".

Cabe recordar que Colapinto comenzó este año como suplente en Alpine del australiano Jack Doohan, apareciendo en el séptimo Gran Premio de Emilia-Romagna, en el circuito italiano de Imola.