Franco Colapinto sufre fuerte accidente en test de Fórmula 1: Así quedó su vehículo - Chilevisión

El piloto argentino Franco Colapinto sufrió un fuerte accidente este miércoles, día en que se realizaron los test de Fórmula 1 en Hungría.

El representante de Alpine chocó a la altura de la curva 11 del circuito de Hungaroring, lugar en el que se realizó el último fin de semana un nuevo Gran Premio.

A raíz del impacto, el trasandino tuvo que ser atendido por personal médico, aunque no sufrió ningún daño y se retiró del lugar sin lesiones.

Tras el incidente, la escudería informó que el joven de 22 años fue evaluado en un centro médico a modo de precaución, confirmando que "se encuentra bien".

En las imágenes viralizadas, se observa que el monoplaza quedó totalmente destruido producto del choque en los ensayos.

El suceso se dio tras un fin de semana para el olvido de Colapinto, quien terminó siendo perjudicado por su propio equipo tras dos extensas detenciones en boxes en la última carrera.

Así quedó el auto de Franco Colapinto tras accidente