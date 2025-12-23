¡Stephanie Vaquer está en Chile! Visitó el instituto Teletón para cumplir con importante donación - Chilevisión

Stephanie Vaquer, actual campeona mundial femenina de la WWE, está en Chile y este martes visitó el instituto Teletón para cumplir con una promesa.

En la reciente edición de la jornada solidaria, la luchadora nacional donó los cuernos que utilizó en Crown Jewel, evento donde resultó ganadora de una pelea. El accesorio se sumó a la subasta en línea de la "Lucatón".

Vaquer llegó hasta el instituto para hacer entrega de esta donación, donde compartió con el líder de la cruzada, Mario Kreutzberger (Don Francisco).

A través de un video publicado por Teletón, se observa a "La Primera" recorriendo las instalaciones de la fundación e interactuando con pacientes y funcionarios.

En las imágenes, también se aprecia la presencia de la pareja de Vaquer, Myles Borne, quien también es una superestrella de la WWE.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre la visita de la luchadora a Chile.

Revisa el video acá: