“La mosca que no fue a votar...”: Stephanie Vaquer lanzó enigmático mensaje previo a segunda vuelta - Chilevisión

Stephanie Vaquer, la luchadora profesional chilena, se refirió a la segunda vuelta de elección presidencial que se disputa entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, con un críptico mensaje.

La campeona mundial femenina de la WWE llamó a la reflexión con un particular posteo en sus redes sociales que despertó la curiosidad de sus seguidores.

"La cucaracha, por odio a la hormiga, votó por el insecticida. Murieron todos. Incluso el grillo que votó nulo y la mosca que no fue a votar", publicó La Primera.

Si bien el post original lo realizó Jorge Coulón, fundador de Inti Illimani, la luchadora chilena lo compartió en las historias de su cuenta de Instagram.

Reacciones de sus seguirores

Aunque no reveló por quién votará específicamente, su mensaje generó una ola de especulaciones en redes sobre el significado implícito.

"Del lado correcto de la historia", "cómo no bancar a Stephanie Vaquer", "bien acertado", fueron algunos de los comentarios de cibernautas.

"