El fuerte descargo de Disley Ramos tras ser tratada de “ordinaria” en redes: “Soy buena persona” - Chilevisión

Luego de una presunta agresión que habría recibido en una fiesta, Disley Ramos le contestó a una persona que la cuestionó duramente en redes sociales.

La influencer fue tratada de "ordinaria", situación que colmó su paciencia y que originó una profunda reflexión sobre el contenido que sube.

Si bien ocultó su identidad a modo de resguardo, la chica reality afirmó que se trataba de una mujer que recientemente la empezó a seguir en Instagram.

El descargo de Disley Ramos ante nuevo hate

Mediante una historia, la joven replicó que el mensaje "no fue tan en mala como otras señoras que son muy ofensivas y vulgares, por eso puse este que es más piola".

"Lo quiero aprovechar para que sepan que no voy a cambiar porque así soy, es mi contenido y lo que me hizo conocida: El humor", añadió.

Ramos remarcó que "no me hice famosa por un reality, cómo les explico que a mí no me interesa el reality. Por eso no me verán aclarando cosas, dando entrevistas de alguien ni nombrando a alguien fuera".

La creadora de contenido le mandó un recado "a todas esas señoras obsesivas con desearme el mal que no me va a ir mal, porque sé que soy buena persona y a las buenas personas siempre nos va bien. Véanlo con el paso del tiempo y verán quién triunfa realmente".

La publicación se da en medio de rumores de un conflicto que habría tenido con la actual pareja de su ex novio, situación que aparentemente ocurrió en una fiesta.

