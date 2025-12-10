Tenista regresó al circuito tras 9 meses y anunció llegada a OnlyFans: “Una lucha por mi historia” - Chilevisión

Polémica ha causado en el tenis la decisión de Océane Dodin, jugadora que anunció la apertura de su cuenta en plataformas para adultos.

La francesa entró en una alianza con OnlyFans, determinación que tomó tras una complejo problema en el oído interno que la llevó a ausentarse de las canchas por nueve meses.

Esto implicó una brusca caída en el ranking de la WTA, actualmente es 818°, y una merma en sus ingresos económicos.

Océane Dodin, la tenista profesional que entró a OnlyFans

Nacida en Lille, la atleta tiene un campeonato a nivel profesional y se ha declarado amante de la moda y de las revistas de este tipo.

Según consignó Le Figaro, Dodin señaló en su perfil de OnlyFans: "Un universo donde el tenis se fusiona con la sensualidad, siempre con estilo. Mi estilo se caracteriza por la potencia y la audacia en la pista".

"Después de los altibajos, un título de la WTA, una pequeña pausa forzada y un regreso a las pistas, comparto aquí algo más que tenis: Una lucha por mi historia y mi vida. ¿Tienes curiosidad por saber más?", agregó.

Anteriormente, la tenista gala generó ruido al someterse a una operación para aumentar sus pechos, lo que provocó una de comentarios en el propio circuito.

La deportista de 29 años, que sigue activa a nivel profesional, llegó a ser 46° en el escalafón mundial el 2017, alcanzando los octavos de final del Australian Open 2024.