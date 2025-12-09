Pareja de Lucas Cepeda reveló inesperada situación que vivió con su vestido en Gala: “El original...” - Chilevisión

Lucas Cepeda fue uno de los jugadores más importantes que tuvo la Gala Crack 2025, instancia a la que fue acompañado por su pareja, Steffi Elizondo.

El delantero fue incluido en el once ideal de la temporada, apareciendo como extremo por derecha tras marcar 5 goles en 26 partidos en la última Liga de Primera.

El ariete de 23 años pasó por la alfombra roja junto a la influencer, quien reveló un particular momento que vivió con su atuendo.

Steffi Elizondo reveló cambio en su vestido para Gala

En la alfombra roja, la empresaria afirmó que tuvo que hacer un inesperado cambio. "Todo fue a último minuto porque mi vestido real no llegó", señaló.

Elizondo contó con sonrisa que Cepeda "me avisó a último minuto (del evento) y no alcanzó a llegar. No era el vestido original, el que yo quería".

Pese a los lamentos, el atacante sacó a relucir todo su romanticismo y destacó: "Se ve preciosa", llegando a ponerle una gran nota.

"Del uno al diez? Mil de diez, sería como el golazo que hice por Chile a Venezuela (en las Eliminatorias)", señaló.