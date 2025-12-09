Pareja de Lucas Cepeda reveló inesperada situación que vivió con su vestido en Gala: “El original...” - Chilevisión

Steffi Elizondo contó que tuvo que cambiar a última hora su atuendo para la fiesta. El delantero la elogió y afirmó que "se ve preciosa".
Martes 9 de diciembre de 2025 | 11:23
Lucas Cepeda fue uno de los jugadores más importantes que tuvo la Gala Crack 2025, instancia a la que fue acompañado por su pareja, Steffi Elizondo.
El delantero fue incluido en el once ideal de la temporada, apareciendo como extremo por derecha tras marcar 5 goles en 26 partidos en la última Liga de Primera.
El ariete de 23 años pasó por la alfombra roja junto a la influencer, quien reveló un particular momento que vivió con su atuendo.
En la alfombra roja, la empresaria afirmó que tuvo que hacer un inesperado cambio. "Todo fue a último minuto porque mi vestido real no llegó", señaló.
Elizondo contó con sonrisa que Cepeda "me avisó a último minuto (del evento) y no alcanzó a llegar. No era el vestido original, el que yo quería".
Pese a los lamentos, el atacante sacó a relucir todo su romanticismo y destacó: "Se ve preciosa", llegando a ponerle una gran nota.
"Del uno al diez? Mil de diez, sería como el golazo que hice por Chile a Venezuela (en las Eliminatorias)", señaló.