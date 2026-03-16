La respuesta de Maite Orsini al ser consultada sobre lo que amó de Jorge Valdivia - Chilevisión

Maite Orsini rompió el silencio y se refirió a la relación que tuvo con Jorge Valdivia, revelando detalles de cómo se conocieron.

La ex diputada contó en Podemos Hablar (PH) que todo comenzó en octubre del 2022, luego de que ambos participaran en una actividad social en el que jugaron un partido de fútbol.

Pese a que al principio solamente hablaron por redes sociales, y de forma esporádica, meses después iniciaron una relación.

"En ese momento él se fue ganando un espacio más importante en mi vida y Jorge tuvo conmigo una forma de amarme que yo no sabía que existía", comentó.

La abogada afirmó que "para una mujer que viene con ciertas heridas de abandono de infancia, que una persona te sostenga, te cuide, se quede a pesar de que todo es difícil, es imposible no abrir el corazón y así un año despues de que nos conocimos (...) él se transforma extrañamente en mi mayor sostén".

Maite Orsini recordó su relación con Jorge Valdivia

En el espacio, Diana Bolocco le preguntó a Orsini: "¿Cuál fue el punto de inflexión o el 'truco del Mago' para enamorarte?".

Ante esto, la ex legisladora comentó: "Estuvo ahí. Y yo no conozco sus historias del pasado ni las que vinieron después de mí. No puedo hablar de eso. Pero insisto, yo no sabía que alguien me podía amar de esa manera".

"Nosotros terminamos en buenos términos, hace bastante tiempo. Fue antes de que se involucrara en la situación judicial en la que está. La verdad es que él conmigo fue una linda persona", insistió.

Revisa acá la declaración de Maite Orsini.