“Tuvo una forma de amarme...”: Maite Orsini llegó a las lágrimas recordando sus inicios con Jorge Valdivia - Chilevisión

La exdiputada reveló cómo el Mago se logró ganar su corazón estando para ella en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Maite Orsini reveló a Podemos Hablar (PH) cómo se conoció con Jorge "Mago" Valdivia, y cómo este se ganó su corazón para empezar oficialmente una relación.

De acuerdo con la exparlamentaria, el exfutbolista la cuidó en uno de los momentos más difíciles de su vida: la batalla mediática que vivió tras ser acusada de ser la culpable entre el quiebre de Valdivia y Daniela Aránguiz.

Maite Orsini se emociona recordando su pasado con Mago Valdivia

Según recordó Orsini, el primer contacto que tuvo con el Mago fue en un partido amistoso organizado por Unicef en el Día del Niño, en octubre del 2022, donde la expareja interactuó y quedó conectada a través de redes sociales.

"No me gustó ese día, me cayó muy bien, es muy divertido. Nos reimos mucho, hicimos muy buenas migas", indicó Maite, añadiendo que tras ese encuentro, tuvieron "reacciones esporádicas" en redes, hasta que en enero del 2023 coincidieron en un asado.

"Nos conocimos un poco más, nos estabamos empezando a conocer hasta que estalla este escándalo, y el nivel de exposición y crítica, que a mí me parecía muy injusta, fue brutal", recordó.

El 27 de febrero del 2023 apareció la primera portada en los medios, donde la posicionaban como la causante del quiebre matrimonial de Valdivia y Daniela Aránguiz. Dicha noticia llegó cuatro días después de su cumpleaños y desde entonces, la mitad de sus amigos no volvió a hablarle.

"Yo estaba pasando por un momento muy doloroso, me sentí muy sola", comentó, agregando que "él (Jorge), que no tenía una relación conmigo de pareja, no tenía ninguna obligación conmigo, estuvo ahí todos los días, preocupado de mis necesidades, de mi salud mental y de hacerme reír".

Entre lágrimas de emoción por el recuerdo, indicó: "En ese momento él se fue ganando un espacio más importante en mi vida y Jorge tuvo conmigo una forma de amarme que yo no sabía que existía".

Dándose un momento para tranquilizarse, agregó a modo de cierre: "Para una mujer que viene con ciertas heridas de abandono de infancia, que una persona te sostenga, te cuide, se quede a pesar de que todo es difícil, es imposible no abrir el corazón y así un año despues de que nos conocimos (...) él se transforma en mi mayor sosten".

Revisa la declaración de Maite Orsini aquí.