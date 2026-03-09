Destapan nuevo romance de Jorge Valdivia: Es empresaria de viajes y llevarían varios meses juntos - Chilevisión

Primer Plano reveló la identidad de la mujer con la que el exfutbolista lleva cerca de tres meses de romance. Se trata de una periodista con la que incluso pasó sus vacaciones en el sur del país.

Jorge Valdivia habría encontrado nuevamente el amor tras su quiebre con Maite Orsini, según se dio a conocer la noche de domingo en el nuevo capítulo de Primer Plano.

De acuerdo a los antecedentes expustos en el programa, el exfutbolista tendría una nueva relación desde hace tres meses.

Se trata de Priscilla "Titi" Armenakis, una periodista y empresaria chilena, dueña de la agencia de viajes Soñao y viajao.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La relación contaría con la aprobación del círculo cercano de Valdivia e incluso revelaron que ya habría conocido a los hijos del exseleccionado nacional.

También se conoció que Jorge Valdivia solicitó un permiso a la corte para ir de vacaciones con sus hijos y su nueva pareja al sur de Chile.

“Los hijos de Jorge la conocen, de hecho pasaron las vacaciones juntos”, contó Cecilia Gutiérrez.

¿Quién es la nueva pareja de Jorge Valdivia?

La nueva pareja de Jorge Valdivia es Priscilla Armenakis, mejor conocida como "Titi" Armenakis.

Es periodista de profesión pero actualmente se dedica al mundo de los viajes con su agencia llamada Soñao y Viajao, que ofrece tours por Turquía, Sudeste Asiático, Marruecos, entre otros destinos.