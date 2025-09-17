La confesión de Daniela Aránguiz a días de concretar divorcio con Jorge Valdivia: “Creo que todavía…” - Chilevisión

La panelista se sinceró respecto a sus sentimientos por el exfutbolista a pocos días de oficializar su divorcio de manera legal.

A pocos días de firmar legalmente su divorcio con Jorge "Mago" Valdivia, Daniela Aránguiz se sinceró respecto a sus sentimientos actuales por el exfutbolista.

En conversación con Patricia Maldonado en el podcast Frente a Frente, la exintergrante de Mekano confirmó que el trámite está próximo a ser finalizado y que, a pesar de las infidelidades, rescata cosas positivas de lo que fue su matrimonio.

De igual manera, en cuanto a sus sentimientos hacia Valdivia, confesó que “creo que todavía lo amo, de otra manera claramente. No como pareja o como hombre”.

La confesión de Daniela Aránguiz

A pesar de revelar que aún siente amor por el exdeportista, aclaró que “creo que no volvería con él, pero lo quiero como ser humano: Crecimos juntos. Es el papá de mis hijos”.

“Jorge era un hombre infiel, pero no era un mal marido. No era fiel, pero era un buen dador, un buen papá, crié a mis hijos tranquilos y me daba todo lo que quería. En mi burbuja, tuve un bonito matrimonio”, explicó.

Consultada por la relación entre Valdivia y Maite Orsini, la panelista reconoció: “Hablando las cosas fríamente, yo creo sí (dolió). Hay muchas cosas que no entiendo. Pero tú sabes que yo tengo prohibición de hablar de ella”.