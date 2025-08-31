“Dejé la embarrada”: Daniela Aránguiz desclasificó anécdota que involucró a Vale Roth y Jorge Valdivia - Chilevisión

La panelista recordó un episodio que despertó sus sospechas sobre su exmarido y la exbailarina mientras aún vivía en Brasil.

Daniela Aránguiz reveló un polémico episodio que involucró tanto a Valentina Roth como a Jorge Valdivia en Brasil.

Luego de las declaraciones de la ex chica Yingo en el programa Sin Editar sobre las infidelidades que sufrió, Daniela Aránguiz analizó sus declaraciones y recordó una anécdota que despertó sus sospechas.

“La verdad es que yo nunca supe muy bien, pero parece que Vale Roth andaba con un futbolista que jugaba en Palmeiras, cuando yo vivía en Brasil. Jorge era amigo de ese futbolista, creo… por lo que me cuentearon en ese entonces”, relató en Sígueme.

Sospechosa fotografía

Según avanzaba su relato, la panelista señaló que no estaba segura si realmente se trataba de la pareja de Vale Roth o si es que tuvo un encuentro con Jorge Valdivia.

En ese entonces, Daniela Aránguiz seguía a la exbailarina en redes sociales y fue cuando vio una fotografía de ella sentada en un auto en particular.

“Empecé a mirar y era mi auto, mi camioneta. Yo dije ‘esta we… es mentira’, empecé a agrandar la foto y en la ventana los niños tenían pegados unos stickers, y estaban. Lo único que voy a decir es que todo lo que uno hace en esta tierra, se paga de la misma forma”, comentó.

Como era de esperar, la panelista reaccionó a este descubrimiento: “Dejé la media embarrada, y ella me dijo que Jorge le prestó la camioneta a un amigo”.

Vale Roth respondió

Al saber que Daniela Aránguiz desclasificó aquella anécdota, Valentina Roth no se hizo esperar y le respondió de forma irónica: “Ya, ya, ya te escuchamos”.