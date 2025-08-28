“¿Te puedes ir?”: Vale Roth relató incómoda infidelidad en pleno programa frente a su esposo - Chilevisión

La bailarina recordó sus locuras de amor y sus momentos más desafortunados en cuanto a sus relaciones románticas y vivió un divertido momento frente a su actual pareja.

Vale Roth protagonizó un divertido momento al recordar algunas de sus locuras de amor e infidelidades de las que fue víctima.

La bailarina compartió sus anécdotas en entrevista con Pamela Díaz para su programa Sin Editar, donde fue consultada por la “locura más grande que has hecho por amor“.

Eso desató las risas de la exYingo quien le tuvo que pedir a su marido, Miguel de la Fuente, que se retire del estudio para continuar con la anécdota. “¿Te puedes ir?“, solicitó entre risas.

Luego reveló que “me he hecho muchos tatuajes de expololos, y me los tengo que borrar”. Sin embargo, hasta el momento todavía no lo hace junto a su esposo, según lo que reclamó el odontólogo.

“Mi amor, ya te dije que maduré: igual tómalo a bien, si me he tatuado tantos nombres, por algo no me quiero tatuar el tuyo; o sea, si te hubiera conocido antes, me tatúo tu nombre en la frente”, aseguró.

Las infidelidades que sufrió Vale Roth

Por otra parte, Vale Roth recordó algunos episodios desafortunados en el amor y contó detalles de las infidelidades que sufrió por parte de dos futbolistas.

“En una, me quedé en la casa (de él), que estaba con la mamá y todo”, relató. “Y él supuestamente había salido a carretear, y me llamó la mina, o sea su ex, y me dijo que se iba a ir al Motel Cozumel, ‘para que caches que está conmigo’ y que iba a llegar en no sé cuánto rato”, relató.

La segunda fue cuando le cancelaron un viaje a Iquique y regresó sin aviso a su casa, encontrando una tremenda sorpresa.

“Escuché música y pensé ‘¿qué hueá este? ¿Está haciendo el aseo tan embalado? Abrí, ¡y escuché gemidos! ¡Y estaba (ella) arriba de él”, momento en que ella atinó a aplaudir y decir “lindo, sigan, ¡bravo”.