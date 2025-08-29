“Mi novio”: Daniela Aránguiz y Cuco Cerda hicieron su primera y romántica aparición pública - Chilevisión

Fue hace apenas unas semanas cuando la pareja reveló que estaba iniciando una relación. Ahora, ambos asistieron a la inauguración de una tienda de Marcelo Marrocchino.

Tras varias semanas de misterio, Daniela Aránguiz asistió por primera vez a un evento en compañía de su actual pareja José Manuel "Cuco" Cerda, hermano del chico reality Raimundo Cerda.

Se trató de la inauguración de Casa Marci, la nueva tienda de Marcelo Marocchino en la comuna de Las Condes, a la cual asistieron otras figuras del espectáculo, como los Power Peralta.

Tanto Aránguiz como Cerda posaron frente a las cámaras de Glamorama y contestaron algunas preguntas, momento en que la panelista de farándula se refirió a su acompañante como "mi novio".

“Nos gusta andar juntos para todos lados”, comentó por su parte el ingeniero comercial de 29 años, quien actualmente trabaja como conductor en un podcast de Porcel TV.

"Ella bebe de una copa de champaña y limpia un poco de rouge que dejó en los labios de su galán. El se deja llevar y posa un traje azul y cinturón y zapatos a tono", comentaron desde el medio antes citado.

Cabe recordar que fue unas semanas cuando la pareja había hablado por separado acerca su romance. El primero en hacerlo fue él, en conversación con LUN: "Somos dos personas pasándolo bien y ha sido todo super espontáneo", dijo en esa oportunidad.

Mira el registro a continuación: