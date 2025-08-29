 “Mi novio”: Daniela Aránguiz y Cuco Cerda hicieron su primera y romántica aparición pública - Chilevisión
Minuto a minuto
“Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio AHORA | Temblor remece a la zona norte del país ¿El más disputado? Estas son TODAS las candidaturas del apetecido Distrito 10 VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/08/2025 17:22

“Mi novio”: Daniela Aránguiz y Cuco Cerda hicieron su primera y romántica aparición pública

Fue hace apenas unas semanas cuando la pareja reveló que estaba iniciando una relación. Ahora, ambos asistieron a la inauguración de una tienda de Marcelo Marrocchino.

Publicado por CHV Noticias

Tras varias semanas de misterio, Daniela Aránguiz asistió por primera vez a un evento en compañía de su actual pareja José Manuel "Cuco" Cerda, hermano del chico reality Raimundo Cerda.

Se trató de la inauguración de Casa Marci, la nueva tienda de Marcelo Marocchino en la comuna de Las Condes, a la cual asistieron otras figuras del espectáculo, como los Power Peralta.

Tanto Aránguiz como Cerda posaron frente a las cámaras de Glamorama y contestaron algunas preguntas, momento en que la panelista de farándula se refirió a su acompañante como "mi novio".

“Nos gusta andar juntos para todos lados”, comentó por su parte el ingeniero comercial de 29 años, quien actualmente trabaja como conductor en un podcast de Porcel TV.

"Ella bebe de una copa de champaña y limpia un poco de rouge que dejó en los labios de su galán. El se deja llevar y posa un traje azul y cinturón y zapatos a tono", comentaron desde el medio antes citado.

Cabe recordar que fue unas semanas cuando la pareja había hablado por separado acerca su romance. El primero en hacerlo fue él, en conversación con LUN: "Somos dos personas pasándolo bien y ha sido todo super espontáneo", dijo en esa oportunidad.

Mira el registro a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Cristián Campos llamó a Natalia Valdebenito a hacerse “friegas con azufre”

El actor se fue en contra de la comediante, luego de que esta hiciera una crítica en contra de su esposa, en medio del proceso judicial que enfrentó por abuso sexual en contra de su exhijastra.

29/08/2025

VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla

Los uniformados ingresaron por el tercer piso del domicilio y utilizaron por primera vez en este tipo de procedimientos un carro especial de origen francés que está completamente blindado.

29/08/2025

“Sandra varias veces me contó que...”: Los testimonios que cambiaron el rumbo del caso de femicidio

Cristofer Pino fue condenado tras cometer un femicidio motivado por la expresión de género y la orientación sexual contra Sandra Almeida, quien era su vecina.

29/08/2025

PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en otras áreas de la institución.

29/08/2025