“No le robé nunca”: Papá de Jorge Valdivia se refirió a acusaciones sobre mal uso del dinero de su hijo - Chilevisión

El padre del "Mago" aseguró que durante años trabajó para el futbolista sin que él le cobrara un sueldo por la representación de su carrera e invitó a revisar las cuentas bancarias de ambos.

Luis, padre de Jorge y Claudio Valdivia, estuvo presente en el último capítulo de Primer Plano este domingo, donde se refirió a las acusaciones de su hijo menor, quien aseguró en un reality show que había hecho mal uso de los dineros del Mago.

Esto es debido a que su progenitor ejerció muchos años como representante del exfutbolista; sin embargo, Luis negó tajantemente las acusaciones.

¿Qué dijo Luis Valdivia?

"Por supuesto que lo niego", señaló Luis Valdivia en primer lugar y luego agregó: "Ahí están las cuentas bancarias de toda la vida, las mías, las de Jorge, las pueden revisar en cualquier momento, hacer auditorias, revisar, chequear. Pero yo no le robé nunca un peso a Jorge, es más, ni siquiera cobraba mi trabajo profesional durante más de 20 años a Jorge, nunca le cobre un solo peso".

Por otro lado, aseguró que él trabajó de forma ininterrumpida durante 30 años y que compatibilizó dicho oficio con la representación de la carrera de su hijo: "Vamos a probar (las acusaciones), yo creo que sí se puede lograr. Con amor, con trabajo, con paciencia y con tiempo, sí se puede lograr".

Valdivia hizo un mea culpa y aseguró que la mala relación con sus hijos se produjo luego de que él dejara su casa, puesto que tenía una relación con otra mujer y así, generaron emociones negativas hacia su persona, lo que explicaría las acusaciones de Claudio en su contra.

"Con Claudio éramos amigos de toda la vida y sale con esa torpeza. Solo la escuché po', y ya... Hombre maduro ya, mayor", aseguró; sin embargo, también responsabilizó a su expareja.

"Es muy probable que la madre haya influido en algunas conversaciones relativas al papá", concluyó Luis.

Revive el momento: