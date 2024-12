Daniela Aránguiz desmiente a padre de Jorge Valdivia y afirma que el Mago ya tomó una decisión de su visita a la cárcel - Chilevisión

La ex Mekano criticó a su ex suegro y aseguró que son seis años los que el Mago lleva alejado de su progenitor.

El pasado domingo, Luis Valdivia, padre de Jorge Valdivia, estuvo como invitado en el estreno de Primer Plano, donde entre otras cosas afirmó que por diversos motivos, no había podido ir a visitar a su hijo a la cárcel de Rancagua. Sin embargo, estaba enrolado y pretendía pronto hacerlo.

Cabe mencionar que tanto el Mago, como su hermano Claudio, están distanciados de su progenitor, quien vive en la región de Valparaíso. Incluso, Claudio afirmó que el tema se debió a un lío de dineros.

Pese a ello y de asegurar que eran cerca de tres años los que no veía a su hijo mayor, Luis Valdivia afirmó que intentará ir hasta el penal ubicado en Rancagua, aunque no tuviera seguridad de ser recibido.

Daniela Aránguiz desmiente a su ex suegro

Tras esta entrevista, Daniela Aránguiz salió al paso y desmintió a su ex suegro, ya que a través del programa Sígueme de TV+, donde es panelista, la ex Mekano aseguró que eran seis y no tres años los que el ex futbolista llevaba alejado de su padre.

"Espero que no se sienta ofendido, porque no es mi idea faltarle el respeto. Pero sí lo encuentro inconsecuente y vendido. Cuando uno tiene un hijo, lo tiene que apoyar en silencio, sobre todo cuando los medios de comunicación no son su territorio", agregó.

Por último, señaló que el Mago ya se negó a recibirlo en el recinto penitenciario: "Él insistió y se enroló para ir a verlo y el mismo Jorge le denegó la visita".