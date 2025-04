Michelle Carvalho tras sufrir bullying en redes sociales: “Tengo un grado de fortaleza mental...” - Chilevisión

La influencer brasileña Michelle Carvalho participó recientemente en una entrevista y abordó cuestiones como el hate que recibe en redes sociales.

La influencer Michelle Cavalho fue una de las más recientes invitadas al pódcast Más que titulares, a cargo de la periodista Javiera Quiroga.

En un diálogo que se extendió por cerca de 45 minutos, la brasileña abordó varias temáticas como su imagen, las redes sociales y el constante hate que recibe por parte de algunos usuarios.

Carvalho reconoció que si bien los comentarios que le llegan suelen ser muy ofensivos, generalmente referidos a su peso y su físico, ha trabajado personalmente para que estos ya no le afecten de la misma manera.

"Que estás gorda, es que Michelín, es que se la tragó. Yo leía eso y era como: '¿todo bien en casa? ¿Están bien?'. De hecho, saqué muchos pantallazos que los voy a publicar, así de vengativa", detalló la ganadora de Gran Hermano Chile.

Luego, reconoció que "no es que me afecte el humor, pero me preocupa la salud mental del prójimo. Yo sé que en mi casa está todo bien, yo no ando tirando veneno gratis por las redes sociales porque obviamente tengo una imagen que cuidar".

Así, también afirmó que si quisiera "hacer un comentario ácido", lo haría "en confianza, dentro de mi casa, a puertas cerradas": "No estaría haciéndolo público".

Añadió que al haber sido víctima repetidas veces ha desarrollado "un grado de fortaleza mental" que le permite que "hoy pueda leerlo y me pueda burlar del tema, hacer una broma al respecto. Yo misma tomo mi vida para la chacota, me burlo de mí misma".

"Imagínate, con tantos años de burla yo imagino que cualquier otra persona que no tuviera esa fortaleza ya habría ido corriendo a haberse hecho un procedimiento estético", señaló.

Finalmente, aclaró que "el día que yo quiera hacer un cambio en mí lo voy a hacer porque yo quiero, lo necesito y lo siento. No porque me lo estén diciendo, porque se estén burlando".