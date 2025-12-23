 “Tengo que contarles algo”: Carmen Zabala sorprendió a sus seguidores tras rumores de embarazo - Chilevisión
23/12/2025 10:08

“Tengo que contarles algo”: Carmen Zabala sorprendió a sus seguidores tras rumores de embarazo

Luego de que la actriz publicara una fotografía de un estómago abultado y luego la borrara de sus redes sociales, se aseguró que la actriz esperaba un hijo junto a su pareja, Nicolás Oyarzún.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Carmen Zabala reapareció en redes sociales y alzó la voz tras la polémica fotografía que publicó hace unos días, la cual levantó rumores sobre un posible embarazo.

En dicho registro solo aparecía un estómago abultado con una carita feliz dibujada en la zona del ombligo, la que fue borrada momentos después por la actriz; sin embargo, durante esos días se aseguró que la noticia era real.

¿Carmen Zabala está embarazada?

Al respecto, a través de un video de corta duración, Zabala publicó un video donde aparece con un polerón en el que se marca su estómago y comentó: “Chicos, tengo que contarles algo. No estoy embarazada. Era la foto de una amiga, estúpidos”.

En esa misma línea, levantó la prenda y sacó un casco de bicicleta: “No hay baby, pero los amo. Gracias, igual por los mensajitos de amor”, dando fin a los rumores de los últimos días.

Finalmente, es importante recordar que Carmen mantiene una relación amorosa desde hace tres años con el actor Nicolás Oyarzún y celebraron su aniversario hace pocos días: "Tres años, todos los días, todas las noches, viví de amor", escribió ella en dicha instancia.

Revisa la publicación de Instagram:

