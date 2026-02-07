“Es la cabra, el flow que trae”: Coreano Loco en shock con “Aló” de Sinaka y Katteyes - Chilevisión

El popular youtuber Coreano Loco reaccionó al éxito de los cantantes urbanos chilenos y comparó la canción con clásicos del reggaetón.

El youtuber Coreano Loco reaccionó al éxito de Sinaka con la Katteyes, "Aló", tema que trajo de vuelta el reggaetón old school de los 2000.

La canción, que lleva más de 2,5 millones de reproducciones en YouTube, fue analizada por Esteban Seong Jin Ahn, quien quedó en shock.

La reacción del Coreano Loco por Aló de Sinaka y Katteyes

"Este flow es old school", comentó a solo segundos de empezar la canción de los chilenos.

Bailando al ritmo de "Aló", el streamer disfrutó el tema, halagando los cambios de ritmo que va teniendo a lo largo de casi 2 minutos y medio.

"Como que tiene ese toque del reggaetón de la mata, pero como que también tiene esa esencia del sonido de ahora, pero mezclado con la esencia del reggaetón de la mata, ¿me entienden? No me entienden, da igual, disfruten", indicó entre risas.

Repitiendo algunas de las frases más pegadizas, el Coreano Loco le terminó por dar el visto bueno al sencillo, pese a quedar en shock con algunas referencias que hace el tema.

Revisa la reacción completa de Coreano Loco a Sinaka