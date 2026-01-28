 Pitchfork le puso nota al cantante chileno Sinaka: Superó a estrenos de Dua Lipa y Taylor Swift - Chilevisión
28/01/2026 15:59

Pitchfork le puso nota al cantante chileno Sinaka: Superó a estrenos de Dua Lipa y Taylor Swift

La prestigiosa revista internacional destacó al artista oriundo de Quilpué por último disco, "El Nuevo Sonido".

Publicado por CHV Noticias

Sinaka es el artista chileno del momento. Tras posicionarse como el más escuchado en Spotify Chile, ahora se suma un importante reconocimiento internacional.

El cantante urbano, cuyo nombre real es Matías Muñoz, fue elogiado por la prestigiosa revista Pitchfork, conocida por sus evaluaciones de diferentes lanzamientos musicales.

El medio destacó el último álbum del joven oriundo de Quilpué, El Nuevo Sonido, estrenado el pasado 20 de noviembre en plataformas digitales.

El álbum del chileno obtuvo nota 7.2, superando a las evaluaciones de otros discos como The Life of a Showgirl de Taylor Swift (5.9), Radical Optimism de Dua Lipa (6.6) y Hit Me Hard And Soft de Billie Eilish (6.8).

Pitchfork elogia al artista chileno Sinaka

"Puede que no pienses que un género nacido en los trópicos prosperaría en una nación mejor definida por desiertos áridos y montañas nevadas, pero la evolución del reggaetón chileno ha demostrado lo contrario", partió diciendo la reseña de Pitchfork.

El texto destacó la evolución del género urbano en Chile, desde pioneros como Cronik-K hasta fenómenos globales como FloyyMenor y Cris Mj.

En el caso de Sinaka, el medio resaltó que "ha tomado prestado del sonido del perreo de la década de 2000 y principios de la de 2010, creando una versión contagiosa y memorable del sonido que avanza mientras mira hacia atrás".

"El músico chileno canaliza el espíritu del perreo clásico en un álbum de reggaetón moldeado por elegantes ganchos y guiado por los giros y vueltas del rap de batalla", puntualizaron.

