Por más de $850 millones: Ponen a la venta casa donde vivió expresidente Boric en Barrio Yungay - Chilevisión

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17/03/2026 15:32

Por más de $850 millones: Ponen a la venta casa donde vivió expresidente Boric en Barrio Yungay

De acuerdo a lo informado, la propiedad tiene un valor de 21.000 UF (cerca de $836 millones, pero se pretende vender en $860 millones).

Casi una semana después de que dejara el cargo de presidente de la República y que se conociera el nuevo desafío de servicio público que tendrá Gabriel Boric, una inmobiliaria ya empezó a promocionar la venta de la casa donde vivía el exmandatario. 

"Estoy a cargo de vender y arrendar la casa del expresidente Boric", publicó la inmobiliaria La Cocina Propiedades y donde el inmueble se ubica en Barrio Yungay, comuna de Santiago. Cabe señalar que de igual forma está la posibilidad de arrendar la propiedad, cuyo valor está en 120 UF (cerca de $ 4,7 millones).

De acuerdo a lo informado por La Tercera, la propiedad tiene un valor de 21.000 UF (cerca de $836 millones, pero se pretende vender en $860 millones).

La casa tiene 500 metros cuadrados, con 13 dormitorios (seis en suite), nueve baños, tres cocinas, dos living comedor, dos salas de estar y tres estacionamientos. 

"Siempre es interesante una propiedad con historia, le da un valor agregado, además no es común ver una casa en venta donde haya vivido un Presidente. Apostamos que quien opte por comprar o arrendar esta casa, gatille su lado más emocional, pero consciente que es una gran oportunidad tanto para inversión como lo que esta casa significa para la cultura del barrio Yungay", declaró Cristián Opazo, encargado de la Región Metropolitana de La Cocina Propiedades. 

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