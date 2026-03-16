El nuevo desafío de Boric tras dejar La Moneda: Expresidente confirmó oficina y equipo de trabajo - Chilevisión

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16/03/2026 12:29

El nuevo desafío de Boric tras dejar La Moneda: Expresidente confirmó oficina y equipo de trabajo

El exmandatario continuará trabajando para desarrollar iniciativas de servicio público, esta vez desde una oficina ubicada en el Edificio Pits. Dos colaboradoras de La Moneda se unieron a su proyecto.

Publicado por CHV Noticias

El expresidente Gabriel Boric definió su nuevo desafío tras el cambio de mando del miércoles pasado y seguirá ligado a su carrera política.

El expresidente definió su próxima oficina de trabajo en el Edificio Pits, en el límite de las comunas de Santiago y Recoleta, donde creará su espacio con miras a seguir aportando a Chile.

Este lunes también se confirmó que el equipo inicial que acompañará a Boric durante este proceso en el que se enfocará a crear desarrollar iniciativas que aporten al servicio público

En este nuevo proyecto estará conformado por inicialmente por dos excolaboradoras de La Moneda: Antonia Illanes como directora ejecutiva de la oficina y Nicole Vergara como directora de comunicaciones.

Antonia Illanes es abogada de la Universidad de Chile y máster en Estudios Jurídicos Avanzados de la Universidad de Barcelona y se ha especializado en administración pública.

Durante el gobierno de Gabriel Boric se desempeñó como Directora Administrativa de la Presidencia y Subsecretaria del Deporte y fue jefa de gabinete del expresidente en segundo periodo como parlamentario. 

Nicole Vergara es periodista de la Universidad de Chile y magíster en Sociología en la Universidad Católica de Chile.

Durante la administración del expresidente se desempeñó como Directora de Comunicaciones de la Presidencia de la República y previamente, como asesora del segundo piso. 

También fue jefa de Comunicaciones del centro de estudios Espacio Público, jefa de Comunicaciones del expresidente Boric en sus periodos como parlamentario y periodista en la Secretaría de Comunicaciones del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

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