Lo Barnechea: Mujer fue detenida tras escapar de fiscalización y atropellar a inspector municipal - Chilevisión

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17/03/2026 15:28

Lo Barnechea: Mujer fue detenida tras escapar de fiscalización y atropellar a inspector municipal

Personal policial inició la búsqueda de la mujer con un dron, dando así con su paradero. La persona tiene 29 años y fue puesta a disposición de la justicia.

Publicado por CHV Noticias

Este martes se dio a conocer la detención de una mujer que atropelló a un inspector municipal durante una fiscalización en la comuna de Lo Barnechea.

Los hechos ocurrieron en la calle Camino Los Trapenses, donde se detuvo a la mujer para fiscalizar su vehículo, el cual no tenía patente ni tampoco portaba documentación sobre el automóvil.

Los antecedentes del atropello

Según detalló el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri: "Es condenable y no lo vamos a permitir. Estamos estudiando las acciones legales. Puso en riesgo a nuestros inspectores municipales. La vamos a perseguir penalmente si así lo amerita".

En esa misma línea, agregó: "Esto urge, y un mensaje al gobierno bien claro, a tener prontamente el reglamento que da mayores atribuciones a los inspectores municipales".

La fiscalización de esta mujer quedó grabada por las cámaras de seguridad del sector, donde se aprecia que, al ser detenida por los inspectores, intenta escapar y golpea con el vehículo a uno de los funcionarios municipales, quien cae fuertemente al suelo.

Así se inició una búsqueda con un dron, lo que permitió a personal policial dar con un vehículo similar en un domicilio. En su interior estaba una mujer de 29 años que reconoció los hechos, siendo detenida.

Finalmente, la mujer pasó a control de detención y su formalización se llevará a cabo durante la jornada de este martes.

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