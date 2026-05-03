“Trabajaste en conquistarme”: Antonia Giesen emocionó en redes tras compartir íntima dedicatoria

La reconocida actriz utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un carrusel de fotografías junto a un extenso texto a su pareja, tras 20 años de relación.

La actriz chilena Antonia Giesen emocionó en redes tras dedicar una sentida publicación a su pareja, Domingo del Sante Moletto.

A través de su cuenta de Instagram, Antonia compartió un carrusel de intimas fotografías junto a un extenso texto con el que celebró sus 20 años de relación.

“20 años juntos, me parece una exageración, un escándalo, inverosímil (…) dos décadas de historia amorosa y de compañerismo, y cómo no iba a ser en el día del trabajador, si eso es lo que más hemos sido; gente muy trabajadora”, comenzó.





Antonia Giesen emocionó en redes con post dedicado a su pareja

En la publicación que acumula más de 11 mil me gusta, la intérprete de Blanca Ivarra en La Jauría, continuó desclasificando detalles del comienzo de la relación. “Trabajaste en conquistarme, entre recreos escolares, muros de escalada, clases de danza, fiestas“, le reconoció.

“Tuvimos un amor a distancia, sufrido, intenso, coqueto. Mochileamos, poco, porque en tan solo unos años tuvimos un leoncito llamado Mateo”, agregó.

“Precozmente intentamos ser sujetos adultos, armar una casa, con estructura, aparentemente lo hicimos pero éramos un profundo caos emocional“, recordó.

Cabe recordar que la pareja anunció hace algunas semanas que tendrán un hijo, el cual también fue mencionado dentro de la dedicatoria.

“Ahora más historias que contarnos, un pequeño Caetano al cual acurrucar, cuánto material de risa más se nos viene, qué jarana, más canciones inventadas por las mañanas”, señaló, generando más de 100 reacciones en los comentarios.

A continuación puedes ver la publicación original.