Vecinos la denunciaron: Cursan infracción a senadora Danisa Astudillo en Tarapacá

Vecinos del sector denunciaron la situación ante el Plan Cuadrante, razón por la cual los efectivos concurrieron en dos instancias al domicilio de la parlamentaria.

Durante la madrugada de este domingo, personal de Carabineros cursó una infracción por “ruidos molestos” a la senadora socialista, Danisa Astudillo, de la región de Tarapacá.

Según los antecedentes recopilados por Biobío, el procedimiento se originó luego de que el Plan Cuadrante N° 5 de la Cuarta Comisaría Cavancha recibiera un llamado de los vecinos denunciando “música a alto volumen” en el sector.

A raíz de lo anterior, los uniformados llegaron en primera instancia hasta el domicilio de la parlamentaria para solicitar la disminución del volumen de manera preventiva. Sin embargo, los ruidos continuarían.





Cursan citación a senadora de Tarapacá por ruidos molestos

Tras no obedecer a la primera visita, a las 3:00 horas, Carabineros recibió un nuevo llamado alertando la misma situación.

Razón por la cual los efectivos concurrieron nuevamente al domicilio verificando en terreno que la música continuaba a alto volumen.

Finalmente, el personal policial procedió a cursar la infracción a la senadora.