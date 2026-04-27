“Me instalaron unas barras de titanio”: Camilo Escalona reveló que padece de agresivo cáncer

El político del Partido Socialista reveló que esta enfermedad fue diagnosticada en 2024, pero trajo algunas complicaciones en el último tiempo.

Este fin de semana, el expresidente del Senado, Camilo Escalona (PS) reveló que fue diagnosticado con un agresivo cáncer a la próstata.

El político sigue formando parte de la directiva de su partido y también de las reuniones, a pesar de que ha atravesado algunas complicaciones de salud.





Camilo Escalona reveló agresivo cáncer

“Soy una persona reservada y considero que este es un tema, en lo esencial, personal”, señaló Escalona en conversación con La Tercera.

El político aseguró que, en el último tiempo, se le ha preguntado por qué no ha estado en la palestra: “Ello me obliga a informar que, efectivamente, tengo una dolencia catastrófica, que estoy en tratamiento contra el cáncer y que prefiero mantenerlo en el ámbito de la reserva”.

Este diagnóstico fue entregado en 2024 y todo estaba marchando bien con su tratamiento hasta mediados de 2025, donde sufrió fractura en una vértebra de la columna en pleno tratamiento de radioterapia.

“Fue muy doloroso (…) Me tuve que someter a una operación muy delicada. Me instalaron unas barras de titanio para que me pudieran sujetar la vértebra y pudiera sentarme, porque no podía hacerlo”, detalló Escalona.

Por otro lado, añadió: “Respeto a las personas que hablan con mayor amplitud de una enfermedad tan ingrata y delicada como esta, pero yo considero que es un tema netamente personal, salvo que sea una información indispensable para la opinión pública, que no es mi caso”.

El pasado miércoles, durante un ejercicio ginecológico, Escalona hizo un mal movimiento cuyo dolor le impidió asistir al comité central de su partido.

Sin embargo, se mantiene firme debido a su esposa, Jimena Tricallota: “Es mi principal baluarte de apoyo todos los días. Voy a ponerme de pie”.

“Hay que resistir, hay que saber enfrentar una situación difícil, no hay que doblar los brazos, ese es mi mensaje principal. Hay que aguantar, el ser humano tiene energía a la que puede recurrir en una situación adversa como la que me ha tocado vivir”, cerró.