Con ráfagas de 80 a 100 km/h: DMC emite alerta por fuerte viento en región del país

La Dirección Meteorológica de Chile informó que la condición sinóptica se debe a una corriente en chorro (bandas estrechas de vientos fuertes y rápidos).

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile informó de cinco avisos a lo largo del país, los cuales van desde precipitaciones a vientos normales a moderados.

Sin embargo, también emitió una alerta por viento moderado a fuerte en la Región de Antofagasta.





DMC emite alerta por viento moderado a fuerte

La Dirección Meteorológica de Chile informó que la condición sinóptica se debe a una corriente en chorro (bandas estrechas de vientos fuertes y rápidos).

Esta alerta estará vigente desde la tarde de este lunes 27 de abril hasta la madrugada del martes 28, donde el área afectada será la cordillera de la región de Antofagasta sector Puna con posibles desarrollos de tormentas de arena.

Además, se indicó que las rachas de viento alcanzarán entre los 80 y 100 kilómetros por hora.