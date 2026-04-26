Vientos de hasta 80 km/h: Emiten aviso para seis regiones del país

De acuerdo a lo precisado por el organismo, el fenómeno climático se hará presente la jornada del día martes en diferentes horarios.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este domingo dos avisos producto de las rachas de viento que podrían presenciarse en seis regiones del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, la alerta comenzará durante la madrugada del día martes para las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Aysén.

Mientras que durante la tarde del mismo día, se espera que los vientos comiencen a presenciarse en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

En la misma línea, advirtió que en algunos sectores cordilleranos las rachas llegarían a los 80 kilómetros por hora.





Meteo Chile emite aviso por rachas de viento para tres regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica la tarde de este domingo, este fenómeno se produciría por la condición sinóptica conocida como sistema frontal.

A continuación te detallamos cómo será el comportamiento del viento por región.

Región de Aysén

Región de Los Lagos

Región de La Araucanía

Región del Biobío

Región del Ñuble

Región del Maule