“Vivimos en un mundo loco”: Donald Trump se refiere a tiroteo donde tuvo que ser evacuado

El mandatario estadounidense brindó una entrevista al programa 60 minutos de la cadena CBS tras el incidente donde aseguró que “no estaba preocupado. Entiendo la vida, vivimos en un mundo loco”.

El pasado sábado y en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en el en el salón de baile del hotel Hilton, Washington, Estados Unidos, se registró un tiroteo que obligó a que Donald Trump sea evacuado del lugar.

El atacante fue identificado como Cole Allen, profesor e ingeniero oriundo de California. Se conoció que el detenido envió un manifiesto a su familia antes del atacante, donde trata a Trump de pedófilo, violador y traidor, y no podía soportar que una persona como él siguiera ejerciendo como presidente de Estados Unidos.

Con el correr de las horas, el mandatario estadounidense brindó una entrevista al programa 60 minutos de la cadena CBS tras el incidente donde aseguró que “no estaba preocupado. Entiendo la vida, vivimos en un mundo loco”.

Trump también se refirió a la reacción de la primera dama, Melania Trump. “A la gente no le gusta que se diga que estaban asustados, pero ciertamente, ¿quién no lo estaría cuando tienes una situación así? En ese momento, creo que ella se dio cuenta de antemano de que eso era más una bala que una bandeja”.





Donald Trump se enojó durante entrevista

Durante la entrevista, la periodista Norah O’Donnell leyó parte del manifiesto que escribió Cole Allen en contra de Trump, lo que molestó al presidente.

“Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías porque son gente horrible”, afirmó Trump.

“Yo no soy un violador, no violé a nadie, no soy un pedófilo. Leíste esa basura de una persona enferma. Me asociaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado”, agregó.