“Además de pedir justicia, pido ayuda”: Madre de víctima de choque en Santiago Centro no ha podido repatriar su cuerpo
Yessenia llegó durante el fin de semana a Chile y desde entonces, acusa que no ha recibido ayuda con todo lo que necesita hacer para poder efectuar un proceso de repatriación.
Este lunes conversó con Contigo en la Mañana la madre de María Alejandra Flores Rodríguez (20), la joven que murió tras un choque en Santiago Centro.
La mujer, cuyo nombre es Yessenia, aseguró que no ha recibido ayuda para efectuar el proceso de repatriación de su hija y no cuenta con los medios económicos para poder hacerlo.
¿Qué dijo la madre de María Alejandra Flores?
“Me llamaron en la mañana a decirme que había tenido un accidente; me dijeron que estaba en cuidados intensivos”, comenzó explicando Yessenia.
En esa misma línea, agregó: “Cuando llego aquí, me dan la noticia de que había fallecido. No solo le arrebataron la vida a ella, también destrozaron la mía y la de sus hermanos”.
“Si no fuera por las amistades de mi hija, yo no sé qué sería de mí porque yo no sé qué hacer, cómo regresar con mi hija a mi país porque en este momento no tengo recursos”, señaló.
Yessenia expuso que distintas funerarias se comprometieron a brindar ayuda, pero al momento de hacerla efectiva, le piden que pague dado que se trata de un proceso de repatriación del cuerpo.
“Vi en una noticia que el presidente ofrecía ayuda, mas nadie se me ha acercado por parte del gobierno a hacer preguntas, qué se necesita o hacer una mínima pregunta: ¿cómo estoy?”, comentó la mujer.
Finalmente, Yessenia concluyó: “Además de pedir justicia, pido ayuda para poder regresar con ella a mi país, no como esperaba ni como quería, porque nadie se prepara para esto por la irresponsabilidad de unos asesinos, porque para mí son asesinos; me quitaron y me mataron a mi hija”.
