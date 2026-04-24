24/ 04/ 2026 22:00

Carabineros involucrados en fatal accidente: Video muestra que huyeron sin prestar ayuda

Estas son las imágenes del fatal accidente en que una mujer de 20 años perdió la vida, el vehículo de aplicación en el que viajaba fue impactado por un auto gris que se pasó una luz roja. En ese vehículo iban siete hombres, varios de ellos huyeron de inmediato. El conductor se tomó unos segundos y se acercó a la víctima, pero luego regresó al auto, retiró unas cosas y terminó escapando junto al resto de sus acompañantes. Ninguno prestó auxilio a la mujer gravemente herida tras el choque. Todos ellos eran funcionarios de Carabineros, algunos incluso, aparentemente portaban chaquetillas institucionales.