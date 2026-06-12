Carabinero en estado grave tras impacto de vehículo en medio de patrullaje en Cerrillos

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas, cuando motoristas de la Prefectura Rinconada se desplazaban por calle Lo Errázuriz en labores de vigilancia.

Un funcionario de Carabineros resultó gravemente herido la tarde de este viernes luego de ser impactado de manera frontal por un vehículo mientras realizaba patrullajes preventivos en motocicleta en Cerrillos, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar entregada por la institución, el hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas, cuando motoristas de la Prefectura Rinconada se desplazaban por calle Lo Errázuriz en labores de vigilancia. Por causas que están siendo investigadas, un automóvil particular colisionó frontalmente a uno de los uniformados.

Producto del impacto, el funcionario sufrió diversas fracturas y debió ser evacuado de urgencia en un helicóptero institucional hasta el Hospital de Carabineros , donde permanece recibiendo atención médica especializada.





Desde la institución indicaron que el carabinero se encuentra en estado grave, aunque consciente.

Respecto del conductor involucrado, los antecedentes preliminares apuntan a que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, situación que deberá ser confirmada mediante las diligencias correspondientes.

Por instrucción de Carabineros, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) quedó a cargo de esclarecer la dinámica del hecho y determinar las eventuales responsabilidades.