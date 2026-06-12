VIDEO | Revelan imágenes del momento de ataque al Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua

Donald Trump informó que fue un ataque coordinado con Venezuela y que se logró “eliminar con éxito” al líder de la organización criminal.

La noche de este viernes, Donald Trump, confirmó este viernes la ejecución de Niño Guerrero, líder de la organización criminal Tren de Aragua.

El presidente de Estados Unidos señaló que la acción fue coordinada con Venezuela y que se “ ejecutó un ataque rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero , el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”.

Además, a través de una publicación en Truth Social compartió un video del momento de la ofensiva en contra del líder de la estructura criminal.