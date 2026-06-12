Crimen de Lampa suma nueva arista: Revelan vínculo del Tren de Aragua con hallazgo de cuerpo maniatado

La Fiscalía ECOH logró acreditar vínculos de los imputados con la organización criminal Tren de Aragua, en el marco de la formalización de tres sujetos acusados de participar en el homicidio ocurrido el pasado 2 de junio.

La investigación por el hallazgo de un cadáver envuelto en una sábana y atado de pies y manos a un costado de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Lampa, sumó un nuevo antecedente.

La Fiscalía ECOH logró acreditar vínculos de los imputados con la organización criminal Tren de Aragua , en el marco de la formalización de tres sujetos acusados de participar en el homicidio ocurrido el pasado 2 de junio.

Según informó el Ministerio Público, los tres imputados quedaron en prisión preventiva y el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso antecedentes que permitieron establecer nexos de la banda con el Tren de Aragua, organización transnacional que ha sido vinculada a diversos delitos violentos en Chile.





Cuerpo baleado y maniatado en Lampa

El caso quedó al descubierto durante la tarde del 2 de junio, cuando personal de Carabineros recibió una denuncia por la presencia de un cuerpo abandonado junto a la Ruta 5 Norte. En el lugar, funcionarios policiales encontraron a una víctima envuelta en telas y con sus extremidades amarradas.

En esa oportunidad, el fiscal adjunto de la Fiscalía ECOH, Alfredo Cerri, informó que se trataba de “una persona que al parecer es de nacionalidad chilena”, cuyo cuerpo presentaba dos impactos balísticos en la cabeza, lesiones que le provocaron la muerte.

Las diligencias realizadas por la Brigada de Homicidios de la PDI también permitieron encontrar dos vainillas en el sitio del suceso, lo que abrió la hipótesis de que el asesinato habría ocurrido en el mismo lugar donde fue encontrado el cadáver.

Al momento del hallazgo no se encontró documentación que permitiera identificar a la víctima, por lo que los peritajes debieron realizarse mediante análisis de huellas dactilares y otras diligencias especializadas.