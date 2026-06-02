Reportan hallazgo de cuerpo en Lampa: Estaba envuelto en tela y atado de pies y manos

Personal ECOH de la Fiscalía se dirigió este martes a la ruta Panamericana Norte, en la comuna de Lampa, para investigar el sitio del suceso y realizar las primeras pericias.

El Ministerio Público, a través del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), reportó este martes el hallazgo de un cuerpo a un costado de la carretera en la comuna de Lampa.

Según información preliminar, el cuerpo fue encontrado “un cuerpo envuelto en una tela, atado de pies y manos, al costado de la Panamericana Norte”.

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