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No habrá periodo de prórroga: Último plazo para inscribirse a la PAES 2027

Las pruebas para acceder a la educación superior se rendirán los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. DEMRE anunciaron que no habrá periodo de prórroga para quienes no alcancen a hacer el trámite.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Queda poco para que finalice el plazo de inscripción para la PAES, prueba necesaria para iniciar el Proceso de Admisión Universitaria 2027.

Las pruebas para acceder a la educación superior se rendirás los próximos 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

Desde el DEMRE anunciaron que no habrá periodo de prórroga para quienes no alcancen a hacer el trámite.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 22 de julio a las 13:00 horas para la mayoría del territorio nacional.

En el caso de Rapa Nui el plazo será hasta las 11:00 horas, mientras que en las regiones de Aysén y Magallanes la hora límite será hasta las 14:00.

¿Cómo inscribirse para la PAES?

El trámite para inscribirse en la PAES se realiza de manera a través del Portal de Inscripción de Acceso Mineduc.

Una vez ahí, debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar tu datos personales y académicos en el formulario.
  • Selecciona las pruebas que vas a rendir.
  • Realiza el pago correspondiente (en caso de que aplique).

¿Cuánto cuesta la inscripción a la PAES?

El valor que debes pagar para rendir la PAES depende de la cantidad de pruebas que inscribas:

  • 1 prueba: $17.500.
  • 2 pruebas: $32.000.
  • 3 o más pruebas: $46.500.

De todas maneras, podrán optar a dar las pruebas de forma gratuita todos aquellos estudiantes que estén cursando 4° Medio en un colegio municipal, particular subvencionado, de administración delegada, o que estén en colegios particulares pagados y acrediten en la Subsecretaría de Educación Superior alguna situación de vulnerabilidad.

Fechas importantes: Calendario del proceso de Admisión 2027

  • 15, 16 y 17 de junio de 2026: Rendición de la PAES de Invierno.
  • 17 de julio de 2026: Entrega de puntajes de la PAES de Invierno.
  • 22 de julio de 2026 (13:00 hrs): Cierre definitivo de inscripciones PAES Regular.
  • 24 de septiembre de 2026: Publicación de la oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones.
  • 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2026: Rendición oficial de la PAES Regular.
  • 4 de enero de 2027: Publicación de los resultados de puntajes de la PAES Regular.
  • 4 al 7 de enero de 2027: Periodo oficial de postulaciones a las universidades de Chile.
  • 18 de enero de 2027: Resultados del proceso de selección de alumnos.
  • 19 al 28 de enero de 2027: Primera y segunda etapa del proceso de matrículas
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