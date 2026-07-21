No habrá periodo de prórroga: Último plazo para inscribirse a la PAES 2027
Las pruebas para acceder a la educación superior se rendirán los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. DEMRE anunciaron que no habrá periodo de prórroga para quienes no alcancen a hacer el trámite.
Queda poco para que finalice el plazo de inscripción para la PAES, prueba necesaria para iniciar el Proceso de Admisión Universitaria 2027.
Las pruebas para acceder a la educación superior se rendirás los próximos 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.
Desde el DEMRE anunciaron que no habrá periodo de prórroga para quienes no alcancen a hacer el trámite.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 22 de julio a las 13:00 horas para la mayoría del territorio nacional.
En el caso de Rapa Nui el plazo será hasta las 11:00 horas, mientras que en las regiones de Aysén y Magallanes la hora límite será hasta las 14:00.
¿Cómo inscribirse para la PAES?
El trámite para inscribirse en la PAES se realiza de manera a través del Portal de Inscripción de Acceso Mineduc.
Una vez ahí, debes seguir los siguientes pasos:
- Ingresar tu datos personales y académicos en el formulario.
- Selecciona las pruebas que vas a rendir.
- Realiza el pago correspondiente (en caso de que aplique).
¿Cuánto cuesta la inscripción a la PAES?
El valor que debes pagar para rendir la PAES depende de la cantidad de pruebas que inscribas:
- 1 prueba: $17.500.
- 2 pruebas: $32.000.
- 3 o más pruebas: $46.500.
De todas maneras, podrán optar a dar las pruebas de forma gratuita todos aquellos estudiantes que estén cursando 4° Medio en un colegio municipal, particular subvencionado, de administración delegada, o que estén en colegios particulares pagados y acrediten en la Subsecretaría de Educación Superior alguna situación de vulnerabilidad.
Fechas importantes: Calendario del proceso de Admisión 2027
- 15, 16 y 17 de junio de 2026: Rendición de la PAES de Invierno.
- 17 de julio de 2026: Entrega de puntajes de la PAES de Invierno.
- 22 de julio de 2026 (13:00 hrs): Cierre definitivo de inscripciones PAES Regular.
- 24 de septiembre de 2026: Publicación de la oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones.
- 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2026: Rendición oficial de la PAES Regular.
- 4 de enero de 2027: Publicación de los resultados de puntajes de la PAES Regular.
- 4 al 7 de enero de 2027: Periodo oficial de postulaciones a las universidades de Chile.
- 18 de enero de 2027: Resultados del proceso de selección de alumnos.
- 19 al 28 de enero de 2027: Primera y segunda etapa del proceso de matrículas