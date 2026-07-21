No habrá periodo de prórroga: Último plazo para inscribirse a la PAES 2027

Las pruebas para acceder a la educación superior se rendirán los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. DEMRE anunciaron que no habrá periodo de prórroga para quienes no alcancen a hacer el trámite.

Queda poco para que finalice el plazo de inscripción para la PAES, prueba necesaria para iniciar el Proceso de Admisión Universitaria 2027.

Las pruebas para acceder a la educación superior se rendirás los próximos 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

Desde el DEMRE anunciaron que no habrá periodo de prórroga para quienes no alcancen a hacer el trámite.





Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 22 de julio a las 13:00 horas para la mayoría del territorio nacional.

En el caso de Rapa Nui el plazo será hasta las 11:00 horas, mientras que en las regiones de Aysén y Magallanes la hora límite será hasta las 14:00.

¿Cómo inscribirse para la PAES?

El trámite para inscribirse en la PAES se realiza de manera a través del Portal de Inscripción de Acceso Mineduc.

Una vez ahí, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar tu datos personales y académicos en el formulario.

Selecciona las pruebas que vas a rendir.

Realiza el pago correspondiente (en caso de que aplique).

¿Cuánto cuesta la inscripción a la PAES?

El valor que debes pagar para rendir la PAES depende de la cantidad de pruebas que inscribas:

1 prueba: $17.500.

2 pruebas: $32.000.

3 o más pruebas: $46.500.

De todas maneras, podrán optar a dar las pruebas de forma gratuita todos aquellos estudiantes que estén cursando 4° Medio en un colegio municipal, particular subvencionado, de administración delegada, o que estén en colegios particulares pagados y acrediten en la Subsecretaría de Educación Superior alguna situación de vulnerabilidad.

Fechas importantes: Calendario del proceso de Admisión 2027