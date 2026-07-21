Para este martes y miércoles: Anuncian cortes de agua en la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción se debe a trabajos programados en la ciudad de Santiago.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Peñalolén y La Pintana.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

Martes 21 de julio

Peñalolén: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

Miércoles 22 de julio