Hallazgo de ballena enmallada causa conmoción en Mejillones: Municipio y ONG piden investigación

El hecho quedó al descubierto tras una denuncia ciudadana en el balneario Hornitos, en la región de Antofagasta. Ante esto, la Municipalidad de Mejillones interpuso una denuncia formal ante Sernapesca.

Gran conmoción ha generado el hallazgo de una ballena jorobada juvenil muerta y enmallada en una red de pesca en el sector de Hornitos, comuna de Mejillones, región de Antofagasta.

El caso motivó una denuncia formal ante Sernapesca y llamados de organizaciones ambientales para esclarecer las circunstancias de la muerte del cetáceo y reforzar las medidas de protección de la biodiversidad marina.

El conmovedor hallazgo en Hornitos

Según informó la Municipalidad de Mejillones, el ejemplar fue encontrado tras una denuncia ciudadana en el balneario Hornitos.

Hasta el lugar concurrieron equipos municipales junto a personal de Sernapesca y del Centro de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos (Cifamac), quienes realizaron las primeras pericias y retiraron parte de la red de pesca como evidencia para la investigación.

Desde el municipio señalaron que la denuncia fue presentada con el objetivo de determinar cómo ocurrió el hecho y establecer eventuales responsabilidades.

“Las ballenas son especies protegidas y patrimonio natural de nuestro territorio. Su cuidado es una responsabilidad de todos”, indicaron desde la casa consistorial, recordando además que Mejillones forma parte desde 2022 del Código Voluntario de Navegación, iniciativa destinada a prevenir colisiones entre embarcaciones y cetáceos.





ONG manifiesta preocupación por muerte de la ballena

La situación también provocó la reacción de WWF Chile, organización que expresó su “profunda preocupación” por la muerte del ejemplar y advirtió que este tipo de episodios evidencia una de las principales amenazas que enfrentan las grandes ballenas en los océanos.

La entidad llamó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del caso, identificar posibles infracciones y aplicar las sanciones correspondientes en caso de que existan responsabilidades.

En ese contexto, Yaqueline Montecinos, coordinadora de Biodiversidad Marina y Políticas Oceánicas de WWF Chile, afirmó que “cada ballena que muere por causas evitables representa una pérdida irreparable para la biodiversidad y una señal de alerta sobre las amenazas que persisten en nuestros océanos”.

“Es indispensable esclarecer lo ocurrido en este caso y reforzar las medidas de prevención para evitar que hechos como este se repitan”, señaló.