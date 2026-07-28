“Él mismo señalaba ser un psicópata”: Formalizan a violador serial de San José de Maipo

Fiscalía le imputó cuatro delitos de violación, los que habría cometido entre junio y julio de este año.

Un hombre de 28 años y nacionalidad chilena fue formalizado por reiterados delitos de violación, quedando en prisión preventiva y donde se establecieron 180 días para la respectiva investigación.

Según los antecedentes que se dieron a conocer en la audiencia, el sujeto habría utilizado el mismo modus operandi con dos de las víctimas, con quienes se juntó tras conversar por una aplicación de citas.

Luego de pasarlas a buscar y llevarlas a un sector de San José de Maipo, habría realizado el ataque sexual mediante el uso de la fuerza e intimidación.

Según declaraciones de las víctimas, el imputado reconocía ser un psicópata y les decía que no hicieran nada, bajo la amenaza de asesinarlas, agregando que disfrutaba de ver sangre.





Fiscalía se refirió a la detención y formalización de imputado

El fiscal José Manuel Mac-Namara señaló que el hombre fue imputado por cuatro delitos de violación, ocurridos en San José de Maipo entre junio y julio de este año.

De acuerdo al persecutor, las víctimas habrían sido agredidas sexualmente arriba del vehículo del imputado.

“Él manifestaba que gozaba agrediendo y viendo sangre, el mismo señalaba ser un psicópata”, agregó el fiscal.