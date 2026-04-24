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Tenía 20 años y quería ser DJ: Quién era la víctima del choque que involucró a siete carabineros

La joven María Alejandra Flores Rodríguez hace dos años se había venidos desde Medellín a Chile para buscar mejores oportunidades laborales.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este viernes se confirmó el fallecimiento de una joven de nacionalidad colombiana producto de un accidente de tránsito que involucró a siete funcionarios de Carabineros.

La víctima, identificada como María Alejandra Flores Rodríguez, iba a bordo de un vehículo de aplicación cuando entre las calles San Francisco con Tarapacá y recibió el impacto de un automóvil.

La investigación concluyó que el conductor iba en estado de ebriedad y Carabineros dio de baja a los involucrados.

¿Quién era la víctima del choque?

La víctima del choque que involucró a siete funcionarios de Carabineros fue identificada como María Alejandra Flores Rodríguez.

La joven tenía 20 y era de nacionalidad colombiana. Llegó a Chile desde Medellín hace dos años en busca de oportunidades laborales.

Según contaron sus cercanos, María había se desempeñaba como manicurista y hace poco había iniciado sus estudios para poder ser DJ profesional, incluso prestaba servicios en eventos y fiestas.

La mujer no tenía a su familia en el país y su red de apoyo eran principalmente amigos.

“Salió de su país a ganarse la vida, igual por su familia porque era una persona increíble la verdad”, contó uno de sus amigos.

 

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