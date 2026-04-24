Tenía 20 años y quería ser DJ: Quién era la víctima del choque que involucró a siete carabineros
La joven María Alejandra Flores Rodríguez hace dos años se había venidos desde Medellín a Chile para buscar mejores oportunidades laborales.
Este viernes se confirmó el fallecimiento de una joven de nacionalidad colombiana producto de un accidente de tránsito que involucró a siete funcionarios de Carabineros.
La víctima, identificada como María Alejandra Flores Rodríguez, iba a bordo de un vehículo de aplicación cuando entre las calles San Francisco con Tarapacá y recibió el impacto de un automóvil.
La investigación concluyó que el conductor iba en estado de ebriedad y Carabineros dio de baja a los involucrados.
¿Quién era la víctima del choque?
La víctima del choque que involucró a siete funcionarios de Carabineros fue identificada como María Alejandra Flores Rodríguez.
La joven tenía 20 y era de nacionalidad colombiana. Llegó a Chile desde Medellín hace dos años en busca de oportunidades laborales.
Según contaron sus cercanos, María había se desempeñaba como manicurista y hace poco había iniciado sus estudios para poder ser DJ profesional, incluso prestaba servicios en eventos y fiestas.
La mujer no tenía a su familia en el país y su red de apoyo eran principalmente amigos.
“Salió de su país a ganarse la vida, igual por su familia porque era una persona increíble la verdad”, contó uno de sus amigos.