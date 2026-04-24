Todos fueron dados de baja: Carabineros confirmó 7 funcionarios involucrados tras fatal choque en Santiago Centro

“Carabineros de Chile reitera que no tolerará conductas que vulneren la ley, ni la confianza pública”, aseguraron a través de un comunicado.

Este viernes Carabineros se refirió al fatal choque que se produjo durante la madrugada en Santiago Centro y confirmó que hay 7 funcionarios involucrados, los cuales fueron dados de baja.

La colisión produjo la muerte de María Alejandra Flores Rodríguez, de 25 años, quien viajaba en un vehículo de aplicación y salió eyectada producto del impacto.





¿Qué dijo Carabineros?

Al respecto, a través de un comunicado, la institución señaló: “Carabineros de Chile condena de manera categórica y enérgica los graves hechos ocurridos durante la madrugada en la comuna de Santiago”.

En esa misma línea, agregaron: “Un funcionario fue detenido y expulsado de la institución por conducir en estado de ebriedad tras participar en un accidente de tránsito que provocó lamentablemente el fallecimiento de una mujer”.

Carabineros envió sus condolencias a la familia de la víctima y catalogó los hechos como “una falta gravísima e inaceptable, absolutamente contraria a los principios y valores institucionales”.

Además, confirmaron que las diligencias policiales permitieron determinar que en el choque hay otros seis funcionarios vinculados, “por lo cual se dispuso su inmediata baja de las filas de la institución”.

Por otro lado, indicaron que todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, para desarrollar con el máximo rigor las investigaciones en curso.

“Carabineros de Chile reitera que no tolerará conductas que vulneren la ley, ni la confianza pública”, concluyeron.

Revisa el comunicado acá: