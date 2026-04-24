Programas Programación Señal en vivo
/

Choque en Santiago Centro: Funcionario de Carabineros fue detenido tras darse a la fuga y manejaba en estado de ebriedad

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Durante la madrugada de este viernes se generó un choque entre un grupo de cinco personas que se dieron a la fuga y un vehículo de un conductor de aplicación cuya pasajera salió eyectada y se encuentra en riesgo vital. Los hechos ocurrieron en el sector de calle San Francisco con Tarapacá en Santiago Centro. Hay un detenido que es funcionario de Carabineros y una de las hipótesis de Fiscalía plantea que todas, o al menos una parte, de las personas que se fugaron también forman parte de la misma institución. El detenido manejaba en estado de ebriedad.

Seguir en Seguir en

Recomendados