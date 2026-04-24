24/ 04/ 2026 08:53

Choque en Santiago Centro: Funcionario de Carabineros fue detenido tras darse a la fuga y manejaba en estado de ebriedad

Durante la madrugada de este viernes se generó un choque entre un grupo de cinco personas que se dieron a la fuga y un vehículo de un conductor de aplicación cuya pasajera salió eyectada y se encuentra en riesgo vital. Los hechos ocurrieron en el sector de calle San Francisco con Tarapacá en Santiago Centro. Hay un detenido que es funcionario de Carabineros y una de las hipótesis de Fiscalía plantea que todas, o al menos una parte, de las personas que se fugaron también forman parte de la misma institución. El detenido manejaba en estado de ebriedad.