Carabinero detenido en choque en Santiago Centro denunció robo de su auto: Cámaras de seguridad lo captaron escapando

En las imágenes también se aprecia a los otros cuatro acompañantes del carabinero detenido corriendo por la calle para fugarse.

Este viernes, el fiscal Felipe Olivari entregó nuevos antecedentes respecto del choque que mantiene en riesgo vital a una mujer en la comuna de Santiago Centro.

Se trató de un conductor de aplicación que fue impactado por un vehículo donde iban 5 personas que se dieron a la fuga. Uno de ellos fue detenido y se trata de un funcionario de Carabineros.





Nuevos antecedentes tras choque en Santiago Centro

Al respecto, el fiscal Olivari explicó que el hombre fue detenido por “conducción en estado de ebriedad, por ahora con resultado de lesiones graves y también por el artículo 195 de la ley de tránsito, que en términos simples es darse a la fuga”.

El individuo corresponde a un cabo de la 4.ª comisaría de Santiago y la Fiscalía baraja la hipótesis de que “los que lo acompañaban, por lo menos parte de ellos o todos, también eran funcionarios de Carabineros”, explicó el fiscal.

“Él en principio realiza una denuncia por el posible robo de su vehículo, pero con las diligencias que nosotros realizamos durante la mañana se pudo acreditar que eso no era verdad y que él era efectivamente la persona que conducía el vehículo”, detalló el persecutor.

Preliminarmente, se informó que los equipos policiales se habían percatado de que uno de los vidrios del vehículo del carabinero no correspondía al automóvil, pero el fiscal Olivari aseguró que no ha recibido detalles al respecto.

Finalmente, las cámaras de seguridad del sector muestran al detenido escapando del lugar y luego a sus cuatro acompañantes fugándose por la vereda del lugar.

Revive el momento: