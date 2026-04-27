Incendio afectó a departamento en Las Condes: Se habría generado por el mal uso de una parrilla

Afortunadamente, no existen personas lesionadas y Bomberos logró evitar que se propagaran las llamas a otros departamentos.

Durante la madrugada de este lunes, se registró un incendio al interior de un edificio residencial ubicado en la comuna de Las Condes.

Los hechos ocurrieron en el quinto piso del inmueble ubicado en calle Visviri y las llamas se mantuvieron en el balcón del departamento.





Los detalles del incendio

Según detalló Radio BioBio, el incendio se habría provocado a raíz de un mal uso en una parrilla.

Hasta el lugar llegaron cinco compañías de Bomberos y se tuvo que evacuar al residente del departamento.

La rápida acción de los equipos de emergencia permitió evitar la propagación de las llamas a otros departamentos.

Finalmente, tras 40 minutos de trabajo, se logró mitigar el fuego, sin que ninguna persona resultara herida.