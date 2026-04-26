Adulto mayor murió en incendio de su casa en La Florida

Vecinos del sector alertaron a Bomberos debido a fuego al interior de una casa. Una vez que se controlaron las llamas, voluntarios dieron cuenta de un hombre fallecido.

Un adulto mayor falleció duranta la noche producto de un incendio al interior de su casa en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

Vecinos del sector alertaron a Bomberos por la presencia de fuego en una vivienda, que tenía riesgo de propagación a inmuebles cercanos.

Personal de emergencia llegó hasta el lugar para combatir las llamas en el foco principal y evitar el avance del fuego en el sector.





En ese contexto y una vez controlado el incendio en la vivienda, voluntarios de Bomberos se percataron que en el segundo piso de esta vivienda afectada se encontraba un hombre fallecido.

“Se trataba de fuego en una habitación, la cual fue controlada rápidamente y por el momento el Departamento de Investigación de Incendios se encuentra realizando el peritaje del lugar. La emergencia se encuentra controlada”, detalló el teniente 1° Cristián Aravena de la Séptima Compañía de Bomberos.

De manera preliminar, se informó que la causa de su muerte habría sido provocado por la inhalación del humo generado por el siniestro.