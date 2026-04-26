Portaba varias armas: Lo que se sabe del acusado de disparar en encuentro de Trump con corresponsales

Según la policía de Washington, el sospechoso estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos y tenía la intención de atacar a personal de la administración del mandatario estadounidense.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser evacuado de urgencia por el Servicio Secreto mientras participaba en una cena con corresponsales en la Casa Blanca, durante la noche del sábado, en Washington.

En medio de la velada se escucharan cuatro disparos en el exterior del salón por lo que personal de seguridad actuó para retirar rápidamente al mandatario y ponerlo bajo resguardo por personal armado.

También tuvieron que ser evacuados la primera dama Melania Trump y el vicepresidente J. D. Vance, que se encontraban también en la gala.

Tras la emergencia se confirmó que el sospechoso había sido detenido y que nadie resultó herido.

Lo que se sabe del sospechoso de los disparos

El propio Donald Trump compartió una publicación a través de su red social, Truth Social, en la que mostró una foto del presunto tirador siendo retenido.

El hombre fue identificado como Cole Thomas Allen, un ciudadano de 31 años, oriundo del estado de California, Estados Unidos.





Luego de ser detenido por agentes de seguridad al interior del hotel Washington Hilton, el sujeto habría declarado que su intención era disparar contra funcionarios de la administración de Trump.

“Por el momento, todo parece indicar que se trata de un individuo solitario, un pistolero solitario”, afirmó el jefe de policía de Washington, Jeffery Carroll.

De acuerdo a lo indicado por las auotidades policiales, el sospechoso se encontraba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Se desempeñaba como docente

Según su perfil en LinkedIn, se desempeñaba como docente a tiempo parcial en C2 Education, una empresa enfocada en la preparación académica y tutorías para estudiantes.

En cuanto a su formación, se graduó en 2017 del Instituto Tecnológico de California, donde obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica. Más recientemente, completó una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills.

Tras el operativo Cole Thomas Allen fue trasladado a un hospital para someterse a una evaluación médica, aunque no resultó herido.