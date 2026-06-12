Temblor hoy 12 de junio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 12 de junio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 12 de junio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora : 09:30 horas.

: 09:30 horas. Epicentro : 44 km al suroeste Camiña, región de Tarapacá.

: 44 km al suroeste Camiña, región de Tarapacá. Profundidad: 61 km.

Magnitud : 3.3

: 3.3 Hora : 03:40 horas.

: 03:40 horas. Epicentro : 56 km al noroeste de Quillagua, región de Antofagasta.

: 56 km al noroeste de Quillagua, región de Antofagasta. Profundidad: 42 km.