VIDEO | Bajó de un auto y asaltó a una adulta mayor: Violento robo quedó grabado

Carabineros encontró el vehículo involucrado en el asalto y recuperó gran cantidad de especies de valor relacionadas con otros delitos.

Un registro compartido por Carabineros impactó por el nivel de violencia con que actuó un delincuente que asaltó a una adulta mayor de 62 años mientras caminaba por la vía pública el miércoles 10 de junio.

Durante la tarde de este jueves, personal policial realizaba patrullajes en la comuna de Quinta Normal cuando identificó el vehículo gris que la víctima había denunciado tras el robo.

El día del asalto, el sujeto descendió de dicho automóvil para sustraer violentamente las pertenencias de la mujer.

Al revisar el vehículo, Carabineros encontró una importante cantidad de especies de valor, entre ellas teléfonos celulares, computadores y tarjetas bancarias, las que estarían vinculadas a otros delitos cometidos previamente.